Le clash de moi-même par Kev Adams 🔥

Comment faire parler de soi en piĂ©geant son public
 voici un extrait du nouveau spectacle de kev Adams oĂč il se clash lui-mĂȘme
 Pas Ă©vident de faire son autocritique devant son public dans la peau d'un autre personnage... Pas de ça entre nous ! est le nouveau talk-show dans lequel Arthur et ses chroniqueurs vont passer au crible des invitĂ©s de prestige. EntourĂ© de Cartman, GĂ©rĂ©my Credeville et Viktor Vincent, Arthur reçoit Franck Gastambide, Malik Bentalha, Jonathan Lambert, Kev Adams, MĂ©lanie Bernier...A travers un florilĂšge d'images retrouvĂ©es sur le web, comment les invitĂ©s vont-ils rĂ©agir face Ă ces photos et vidĂ©os ?Les cĂ©lĂ©britĂ©s vont passer une soirĂ©e qu'elles ne sont pas prĂȘtes d'oublier ! Extrait du REPLAY de Pas de Ca Entre Nous SpĂ©ciale Taxi du 6 avril 2018