Pas de ça entre nous ! du 12 janvier 2019

Pour ce numéro inédit de PAS DE ÇA ENTRE NOUS !, Arthur et son équipe vous font plonger encore une fois dans le « Cloud » des invités : Christian Clavier, Ary Abittan, Dany Boon, Virginie Hocq, Jérôme Commandeur et Pascal Obispo. Une seule consigne : rapporter des images incroyables, souvent folles mais toujours drôles issues du web et en particulier de leurs réseaux sociaux.Retrouvez aussi Cartman qui a enquêté sur nos Stars, Gérémy Credeville qui va « rapper » leurs portraits, et la moustache la plus célèbre de France, le mentaliste Viktor Vincent qui va encore une fois vous énerver avec ses expériences dont lui seul a le secret.Une chose est sûre, les célébrités vont passer une soirée qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier !