ÉMOTION : Camille Lellouche en larmes

Pas de ça entre nous ! est le talk-show dans lequel Arthur et ses chroniqueurs vont passer au crible des invités de prestige. Entouré de Cartman, Gérémy Credeville et Viktor Vincent, Arthur reçoit Camille Lellouche, Manu Payet, Vitaa, Florent Peyre, Laurent Baffie et Eric Antoine. À travers un florilège d'images retrouvées sur le web, comment les invités vont-ils réagir face à ces photos et vidéos ? Les célébrités vont passer une soirée qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier !