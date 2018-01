Fabrice Eboué à poil dans le couloir😎

Images issues des Coulisses de la tournée de la série « Inside Comedy Club » où l’équipe de production fait une blague à Fabrice Eboué en pénétrant dans sa chambre d’hôtel en pleine nuit pour le réveiller au son d’une corne de brume… Fabrice Eboué saute de son lit à la poursuite de ses plaisantins… Pas de ça entre nous ! est le nouveau talk-show dans lequel Arthur et ses chroniqueurs vont passer au crible des invités de prestige.Entouré de Cartman, Gérémy Credeville et Viktor Vincent, Arthur reçoit Isabelle Nanty, Guillaume de Tonquédec, Artus, Fabrice Éboué, Michèle Larroque, François-Xavier Demaison et Reem Kherici.A travers un florilège d'images retrouvées sur le web, comment les invités vont-ils réagir face à ces photos et vidéos ?Les célébrités vont passer une soirée qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier ! Extrait du REPLAY de PAS DE CAS ENTRE NOUS du 26 janvier 2018