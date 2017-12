Les meilleurs moments d’Artus dans « Danse avec les stars »

Pour une fois, Arthur s’est montré plutôt sympathique avec l’un de ses invités. En l’occurrence Artus qui a eu le droit à un joli montage de ses plus beaux moments dans « Danse avec les stars ». On se souvient que le comédien avait participé à la saison 7 du show de TF1, en couple avec Marie Denigot. Ensemble, ils avaient atteint la finale lors de laquelle ils avaient été opposés aux couples Camille Lou/Grégoire Lyonnet et Laurent Maistret/Denitsa Ikonomova. Des souvenirs inoubliables pour Artus que « Pas de ça entre nous » lui a permis de revivre.