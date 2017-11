Nawell Madani, une Beyoncé pas comme les autres…

L’humoriste Nawell Madani a une fois de plus fait part aux téléspectateurs de ses talents d’humoriste et d’imitatrice. Cette fois-ci, elle s’est hissée dans la peau de Beyoncé, la chanteuse aux millions d’albums vendus. Acerbe, cassante, insupportable… la comédienne Belge dresse un portrait hilarant et décalé de la star américaine avant son concert, puis en interview. Enfin, on suit l’humoriste en train de réaliser un clip vidéo. Une séquence à mourir de rire… MYTF1 vous propose de visionner cette séquence !