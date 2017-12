Les plus grandes peurs de Jarry compilées par Arthur !

Jarry s’est plusieurs fois retrouvé dans des situations inconfortables. Face à des crocodiles avec Camille Lou, piégé dans un ascenseur par Kamel le magicien ou encore à l’arrière d’un avion de chasse de l’armée de l’air en train de faire des figures aériennes… A chaque fois, Jarry a extériorisé sa peur de la plus belle des manières : en hurlant ! Pour notre plus grand bonheur, Arthur a compilé tous ces moments d’anthologie. Attention, âmes sensibles s‘abstenir. Pour les plus courageux, bouchez-vous les oreilles, ça va faire du bruit !