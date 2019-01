« Vous prenez des douches ? » Ary Abittan se venge contre Arthur !

Quand les invités sont reçus par Arthur, ils peuvent être sûrs que tous leurs dossiers vont ressortir. Et pour Ary Abittan, ce sont les anecdotes qu’il fait dans les émissions. Car l’acteur et humoriste a deux anecdotes qu’il raconte sur tous les plateaux : il était chauffeur de taxi, et le problème télé de sa grand-mère. Si ça provoque l’hilarité sur le plateau, Ary Abittan n’a pas dit son dernier mot... Car avec 25 ans de carrière, Arthur a aussi des dossiers. Et c’est une blague qu’il fait à tous ses invités en leur demandant « Vous prenez des douches ? ». Il ne l’avait pas vu venir celle-là ! – Extrait de Pas de ça entre nous diffusée samedi 12 janvier 2019.