Le saviez-vous ? Nawell Madani a dansé pour Diams !

Nawell Madani est pleine de surprises. Humoriste, comédienne, chanteuse et danseuse… la jeune femme sait tout faire ! Sur le plateau de « Pas de ça entre nous », Arthur a dépoussiéré l’un des clips de la rappeuse Diams, et pas n’importe lequel : « Dj ». Vous ne le saviez peut-être pas, mais Nawell Madani apparaît bel et bien dans ce clip. Vêtue d’une robe bleue de l’époque, façon djelaba, la jeune femme se déhanche au rythme de la musique dans une boite de nuit. Une vraie bombe platine… MYTF1 vous propose de visionner cette séquence !