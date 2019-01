SURPRISE – Pascal Obispo ému par une reprise de son titre « Lucie »

Coach dans la saison 7 de The Voice, Pascal Obispo est revenu sur son expérience dans l’émission. Il a beaucoup apprécié la convivialité et la bienveillance envers les artistes. Entre moments de rires et de pleurs, Arthur a souhaité remontrer la prestation de Rebecca qui avait repris la chanson « Lucie », l’un des nombreux succès de Pascal Obispo. Le chanteur avait d’ailleurs été particulièrement ému. Et la jeune chanteuse est venue lui faire une surprise en continuant la chanson sur le plateau. – Extrait de Pas de ça entre nous diffusé samedi 12 janvier 2019.