Taxi 5 : humour, actions bagnoles...

Sortie en salles à Marseille le 7 avril , puis nationale le 11 avril ... Taxi 5 où l'on retrouve tous les ingrédients de taxi : humour, actions, bagnoles… réalisé par et avec Franck Gastambide... Pas de ça entre nous ! est le nouveau talk-show dans lequel Arthur et ses chroniqueurs vont passer au crible des invités de prestige. Entouré de Cartman, Gérémy Credeville et Viktor Vincent, Arthur reçoit Franck Gastambide, Malik Bentalha, Jonathan Lambert, Kev Adams, Mélanie Bernier...A travers un florilège d'images retrouvées sur le web, comment les invités vont-ils réagir face à ces photos et vidéos ?Les célébrités vont passer une soirée qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier ! Extrait du REPLAY de Pas de Ca Entre Nous Spéciale Taxi du 6 avril 2018