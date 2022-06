VIDEO. Patrick Bruel & Michael Youn chantent "Marre de cette nana-là" en Live sur TF1 (paroles)

Patrick Bruel chante ce titre culte au Stade Pierre Mauroy de Lille pour son concert évènement. Découvrez la vidéo et les paroles de la chanson

Pleure pas, pleure pas, pleure pas.Toutes les nanas n' sont pas comme ça...

Pardonnez-moi si j'arrive un peu en r'tard

Mais ma maman n' voulait pas que j' sorte ce soir.

Elle m' fait toujours, quand j' viens vous voir,

Mon cher amour, toute une histoire.

Des aventures, j' peux dire qu' j'en ai eu des tonnes,

Mais celle-ci dure depuis trois mois et ça m'étonne

Car l'amour m'est v'nu par hasard

Quand j' suis monté dans sa jaguar.

Méfie toi de cette nana-là...

Toi de cett' nana.

Chaque fois qu'on tourne le dos,

Tu retombes dans l' mélo,

Mélo, mélo, mélo, mélo.

Elle a beaucoup insisté pour que je m' fasse

Percer l'oreille pour qu'elle puisse m'offrir un diam's.

Maintenant, je m' fais traiter d' pédé

Pour faire plaisir à ma poupée.

Pour les vacances elle veut qu'on aille à Saint-Trop'

Chez des amis qui paraît-il sont très pop.

Non seulement j'ai plus un copain,

Mais en plus faut qu' j' me fasse les siens.

J'en ai marre de cette nana-là,

Marre de cette nana.

J'étais bien mieux avant,

Câliné par maman,

Tout l' temps, tout l' temps, tout l' temps, tout l' temps.

Il en a marre de cette nana-là,

Marre de cette nana.

T'étais bien mieux avant,

Câliné par maman,

Tout l' temps, tout l' temps, tout l' temps, tout l' temps.

J'en ai marre de cette nana-là,

Marre de cette nana.

J'étais bien mieux avant,

Câliné par maman,

Tout l' temps, tout l' temps, tout l' temps, tout l' temps.

Pleure pas, pleure pas, pleure pas.

Toutes les nanas n' sont pas comme ça.

J' pleure pas, j' pleure pas, j' pleure pas.

Pourvu qu'elles soient pas toutes comme ça...

Un jour, j'ai dit : "C'est fini maintenant je m' casse !"

A peine parti, j'avais d'jà les flics sur mes traces.

Elle leur a dit qu' j'avais volé

Le diam's de mon oreille percée.

J' me suis fait prendre en traversant la frontière.

Procès, jugement, trois mois ferme, j' suis sorti hier.

Elle m'attendait dans sa jaguar.

L'amour m'est rev'nu par hasard.

Marre de cette nana-là,

Marre de cette nana.

On t'avais bien prév'nu

Mais tu nous as pas crus.

Salut, salut, salut, salut...

Il en a marre de cette nana-là,

Marre de cette nana.

On t'avait bien prév'nu

Mais tu nous as pas crus.

Salut, salut, salut, salut,..

Il en a marre de cette nana-là

Marre de cette nana...

On t'avait bien prév'nu

Marre de cette nana...

Mais tu nous as pas crus

Salut, salut, salut, salut..

Marre de cette nana, marre, marre, marre...