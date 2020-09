Patrick Bruel, le concert évènement

TF1 a le plaisir d'offrir à ses téléspectateurs le concert événement de Patrick Bruel en direct de Paris La Défense Arena.Ce soir on sort est un show spectaculaire qui oscille entre énergie pure et émotion. Entouré de musiciens de talent et d'écrans, véritables créations artistiques, Patrick Bruel retrace, avec la participation active des spectateurs, sa carrière exceptionnelle. Il revisite ses plus grands succès Alors regarde, Casser la voix, Place des grands hommes, Jt'le dis quand même, Qui a le droit... ainsi que les chansons issues de son dernier album intitulé Ce soir on sort, Tout recommencer, Stand up et Pas eu le temps.Après une série de concerts complets au Dôme de Paris-Palais des Sports en février dernier, Patrick Bruel investit la scène de Paris La Défense Arena pour l'apothéose de sa tournée triomphale. Avec déjà 1 million de spectateurs et 120 dates programmées, l'artiste jouera les prolongations au printemps 2020 ! Pour ce concert spécial et unique, Patrick Bruel sera également rejoint par quelques invités surprises.L'aventure continue… Retrouvez dès à présent l'édition spéciale de l'album Ce soir on sort avec 8 titres bonus, 3 inédits dont un duo avec Boulevard Des Airs. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte !