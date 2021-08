La Pat Patrouille saison 7 : les inédits

A partir du lundi 13 septembre à 7h40 en exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1!

La Pat’Patrouille repart en mission, pour des aventures inédites toujours plus extraordinaires !



Chase et ses amis ne reculent devant rien pour venir en aide aux habitants de la Grande Vallée. D’autant plus que le fourbe Monsieur Hellinger et ses alliés sont déterminés à prendre le pouvoir à tout prix !



Dans ces nouveaux épisodes, La Pat’Patrouille adopte le mode « Sauvetage Extrême » : leurs véhicules et leurs tenues se transforment, et les voici prêts à affronter les situations les plus dangereuses ! Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises !



Heureusement, aucune mission n’est trop dure, car la Pat’ Patrouille assure !



Production : SpinMaster / Nickelodeon

Format : 52x13’

Cible : 3 / 6 ans

Genre : comédie / action