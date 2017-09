Tentez de gagner une méga Box Ze Day avec accessoires Pat'Patrouille !

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TF1 |

Fêtez l’anniversaire avec la Pat’Patrouille ! Une fête qui promet d’avoir du chien !





Votre enfant est fan des aventures de la Pat’Patrouille ? Imaginez son sourire si Chase, Ruben, Stella, Everest et toute la troupe de la Pat’Patrouille débarquaient à sa fête d’anniversaire !





Vaisselle, déco, mini-jeux, ballons géants, masques et même piñata Pat-patrouille, tout y est pour passer un super birthday.

Le tout accompagné de livrets d’activités 100% parents-approuvés pour animer et profiter de l’anniversaire en toute sérénité !





Découvrez la Box Ze Day avec accessoires Pat’Patrouille pour un anniversaire complètement WOUF !! Il n’y a plus qu’à faire le gâteau !

Et comme dirait la Pat’Patrouille, même pour un anniversaire « rien est trop dur, les chiots assurent ! » alors laissez-vous guider par la box anniversaire Box Ze Day.







Pour participer : https://www.tf1.fr/tfou/pages/jeu-concours-paw-patrol.html













A gagner :

- 2 Méga Box Ze Day + ballon géant Pat’Patrouille

Cette box contient pour une fête jusqu'à 8 enfants :

- 1 ballon géant Airwalker Chase (dimensions : 93 x 137 cm) - à gonfler à l'air avec la pompe à air fournie.

- 8 masques Pat'Patrouille

- 1 guirlande "Happy Birthday" Pat' Patrouille

- 24 multi jeux Pat' Patrouille pour les invités

- 8 assiettes en carton 18 cm Pat' Patrouille

- 8 gobelets en plastique 266 ml Pat' Patrouille

- 20 serviettes en papier 33 x 33 cm Pat' Patrouille

- 10 bougies magiques multicolores avec supports

- 1 lot de confettis Pat' Patrouille

- 6 ballons Pat'Patrouille

- 8 sachets d'anniversaire Box Ze Day en papier

- 1 livret d'activités pour les enfants

- 1 guide d'activités et de jeux pour animer l'anniversaire

- 40 tirages photos gratuits avec Planet Photo (d'une valeur de 8€ - frais de port non inclus) et tout ça dans une super box à personnaliser et à garder !





Mais aussi des petits coups de pouces digitaux ! Invitations, Partage d’album photo et Check list !





- 3 Méga Box Ze Day + piñata Pat'Patrouille

- 1 super piñata Pat'Patrouille

Mais aussi des petits coups de pouces digitaux ! Invitations, Partage d'album photo et Check list !