Paw Patrol, la Pat' Patrouille : la super patrouille

La saison 6 inédite est à découvrir en exclusivité sur TFOU à partir du 23 octobre.

Retrouvez nos amis de la Pat’ Patrouille dans de nouvelles aventures !

Dans cette nouvelle saison, découvrez-les comme vous ne les avez jamais vus. Ce n’est plus la Pat’ Patrouille mais la Super Patrouille ! Chase et ses amis ont acquis des super pouvoirs. Ils sont plus forts, plus rapides et ont des super accessoires. Ils peuvent même compter sur de super véhicules pour partir en mission sauvetage !

Ryder peut donc compter sur sa bande de super héros. Avec leurs nouveaux costumes, ils sont prêts à affronter n’importe quel défi !

Alors partez en super missions avec La Pat’Patrouille !

En exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1 .