Paw Patrol, la pat'patrouille, Sauvetage Extreme Saison 5

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Ryder et les chiens membres de la Pat’Patrouille font preuve d’encore plus d’imagination, de courage et de sens de la débrouille pour venir en aide aux habitants de la Grande Vallée !🐾🐾

Une nouvelle saison pleine de nouveautés ! La Pat’Patrouille adopte le mode « Ultimate Rescue » : leurs véhicules et leurs tenues se transforment, et les voici prêts à affronter les situations les plus dangereuses ! Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises ! Une énergie verte va donner à nos héros des superpouvoirs impressionnants ; Ruben va s’équiper d’incroyables nouveaux engins de construction, pour un travail en équipe des plus effi caces ; nouvelles rencontres et nouveaux défi s rythmeront cette nouvelle saison pleine d’inattendu !