P'tit Bou, le petit hibou, à mal à une aile et se retrouve pris au piège. Son nid se trouvant sur une branche à demi brisée, il ne peut s'envoler d'autant plus qu'il y a beaucoup de vent. La Pat'Patrouille vole à son secours, notamment Marcus qui se sent pousser des ailes depuis qu'il a gagner son collier porte-bonheur.