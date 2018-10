Extrait 2 Les chiens pirates - Paw Patrol, la Pat' Patrouille

Carlos, Tracker, Ryder et les membres de la Pat’ Patrouille ont trouvé un coffre enfoui sous le sable. Mais celui-ci semble vide… Mise à part un vieux sifflet de marin. Malgré la mise en garde de Tracker, Carlos joue quelques notes en pensant qu’il s’agit d’un instrument de musique tout ce qu’il y’a de plus banal. En entendant la mélodie les animaux de l’île se retrouvent ensorcelés et emportent le jeune garçon au large pour protéger le trésor de Jack le fourbe. La Pat’ Patrouille doit intervenir !