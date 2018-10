Un petit extraterrestre a laissé un cadeau à Ruben et Marcus avant de repartir pour l’espace. Nos deux amis ramènent le présent à Ryder et au reste de la Pat’ Patrouille, curieux de savoir ce qui se cache à l’intérieur. En appuyant sur un bouton on y découvre une magnifique pierre violette. Mais peut-être que cette pierre venue de l’espace cache plus de secrets qu’on ne le croît.