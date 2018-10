Jack est parti à une compétition de snowboard et a laissé la maison à Everest. Celle-ci a invité Katie et Cali à passer la soirée ensemble, mais Cali n’aime pas les voyages et ne semble pas du tout enthousiaste à l’idée de quitter la grande vallée, d’autant plus que Katie a laissé le jouet préféré de Cali sur le quad de Ryder lorsqu’il les a déposées.