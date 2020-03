La Pat'patrouille sauve les cerfs - Paw Patrol, la Pat'Patrouille

Il fait un froid glacial dans la Grande Vallée, le Capitaine Turbo et Maurice découvrent deux cerfs qui se sont fait surprendre par le givre. Bloqués sur la glace glissante, ils n’arrivent plus à se relever et ont besoin d’aide pour regagner la terre ferme.