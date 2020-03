Le bus scolaire - Paw Patrol, la Pat'Patrouille

M.Porter a perdu sa cargaison de fruits sur la route et le bus scolaire a roulé dessus et a glissé jusqu'à en crever tous les pneus. Les enfants ne peuvent donc pas aller à l'école en bus aujourd'hui. Mais heureusement, Ryder et la pat'patrouille sont là pour leur venir en aide.