Paw Patrol, la Pat'Patrouille - Everest, la petite nouvelle !

La Pat'patrouille doit rejoindre Jake, en voyage dans le nord, au pays des pingouins. Ryder leur montre alors le nouveau camion : le Pat'patrouilleur. Malheureusement, Jake perd son téléphone et toutes ses affaires dans l'eau glacée. Ryder et ses chiots ne peuvent plus contacter Jake, et en plus, une tempête se prépare ! Heureusement, Jake tombe sur un chiot : Everest (une jolie husky) qui va le secourir et le mettre à l'abri de la tempête. La pat'patrouille arrive enfin, et sauve Jake et Everest, piégés sur un pont de glace sur le point de céder sous leur poids. Tout se finit bien, et Everest est même accueillie par la Pat'patrouille, dont elle fait désormais partie.