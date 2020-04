Paw Patrol, la Pat'Patrouille - La grande chasse aux oeufs de Pâques

Nous sommes à Pâques et Madame le maire prépare une chasse aux oeufs extraordinaire. Malheureusement, elle se casse le bras avant d'avoir terminé la préparation de la fête. Elle ne peut plus se charger de la décoration des oeufs de Pâques. Ryder et la Pat'patrouille vont tous se mettre à la décoration des oeufs pour remplir le panier géant de Madame le maire.