Paw Patrol, la Pat'Patrouille - La Grande Course

C'est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ Patrouille est là pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, le grand champion, se blesse, seul Marcus peut le remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se surpasser grâce à tous ses amis pour espérer remporter la coupe !Rejoignez la Pat’ Patrouille dans une aventure inédite et aidez vos chiots préférés dans leur mission lors d’une séance interactive ! Êtes-vous prêts à les encourager et à répondre aux questions ? Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !