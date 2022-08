Paw Patrol, la Pat'Patrouille - La Pat' Patrouille des Mers : Le volcan sous-marin

Madame Goodway et Yumi sont parties plonger. Lorsqu'un volcan sous-marin menace d'entrer en éruption, le capitaine Turbot et François, son cousin, décident d'aller observer le phénomène de plus près,