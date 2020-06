Paw Patrol, la Pat'Patrouille - La Pat' Patrouille des Mers : Le volcan sous-marin

Madame Goodway et Yumi sont parties plonger. Lorsqu'un volcan sous-marin menace d'entrer en éruption, le capitaine Turbot et François, son cousin, décident d'aller observer le phénomène de plus près, mais leur cloche de plongée se retrouve coincée dans le cratère du volcan. La Pat' Patrouille des mers doit intervenir.