Paw Patrol, la Pat'Patrouille - La Pat'Patrouille des Mers sauve Pat'Lantis

Par une nuit de pleine lune, les chiens-sirènes emmènent la Pat' Patrouille des mers à la découverte de Pat'Lantis, leur cité sous-marine. La ville doit son éclat à un coquillage qui fabrique des perles magiques. Sid le pirate et Arty, son second, volent le coquillage. La cité menace de s'écrouler. La Pat' Patrouille des mers doit consolider les bâtiments et reprendre le coquillage à Sid pour inverser le processus.