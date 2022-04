Paw Patrol, la Pat'Patrouille - Le camion-poubelliger - Mission recyclage - Extrait

Ryder et les chiots nettoient la plage et recyclent les déchets qui peuvent être utilisés à nouveau. Pendant ce temps, Monsieur Hellinger utilise son tout nouveau gadget, le poubellinger, un camion qui permet de nettoyer beaucoup plus rapidement. Mais il perd le contrôle du véhicule qui sème alors des déchets dans toute la grande Vallée.