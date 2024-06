Paw Patrol, la Pat'Patrouille - Les ours polaires

Everest, Jake et le Capitaine Turbo comptabilisent les ours polaires en arctique. Mais la banquise s'est fendue et deux oursons dérivent sur deux blocs de glace. De plus, l'étrave brise glace du bateau du Capitaine Turbo a coulée. La Pat Patrouille part en Pat Patrouilleur à leur secours.