Paw Patrol, la Pat'Patrouille - Mission Sécurité Routière - La course de caisses à savon - Extrait

Les enfants de la Grande Vallée participent à une course de voitures. Les véhicules des petits pilotes n'ont pas de moteur et avancent lentement. Cependant, un étrange petit pilote, inconnu dans la grande Vallée, fait son entrée dans la course à bord d'une voiture équipée d'un moteur et propulse Alex, à toute vitesse sur la route.