Paw Patrol, la Pat'Patrouille - Mission Sécurité Routière - Le bus touristique - Extrait

Monsieur Hellinger s'est déguisé en guide touristique dans le but d'attirer les touristes à Foggy Bottom. Malheureusement, le volant du bus touristique ne répond plus, les passagers et Monsieur Hellinger ont besoin de la Pat'Patrouille pour les sauver du danger.