Paw Patrol, la Pat'Patrouille - Mission Voltige - Extrait

Stella, Everest et Tracker sont réquisitionnés pour une mission secrète ! Alors que Ryder et les autres chiots sont piégés à l'intérieur d'un château, un méchant dans un vaisseau en forme d'aigle géant sème la terreur sur la ville. C'est Stella, la pilote la plus expérimentée qui est à la tête de la mission.