Paw Patrol | Saison 6

Nouvelles aventures pour nos amis de la Pat’Patrouille. Dans cette nouvelle saison, découvrez-les comme vous ne les avez jamais vus. Ce n’est plus la Pat’Patrouille mais la Super Patrouille ! Chase et ses amis ont acquis des supers pouvoirs. Ils sont plus forts, plus rapides et ont des super accessoires. Ils ont même de nouveaux supervéhicules pour partir en mission ! Ryder peut donc compter sur sa bande de superhéros pour affronter n’importe quel défi ! Alors partez en supermissions avec la Pat’Patrouille !