Pension Mimosas

Comédie dramatique • Drame | 1935

Une femme sans enfant a adopté un petit garçon, bientôt réclamé par son père, et qu’elle retrouve quelques années plus tard à Paris où il mène une vie de fripouille. Sa tendresse maternelle cède peu à peu la place à l’amour et elle tente par tous les moyens de sauver Pierre de la déchéance.