Permis de tromper

Cinéma - Comédie | 2016

Camilla et Mateo forment un couple très heureux depuis 8 ans. A l'occasion d'un dîner entre amis, ils se prêtent au jeu du "permis de tromper" : chacun choisit la célébrité avec laquelle une aventure"serait" autorisée. Cette plaisanterie va chambouler leur vie quand Mateo rencontre accidentellement la sublime actrice Zoe Del Rio, qu'il avait désignée quelques jours plus tôt... Une comédie romantique vive et rythmée où la pétillante Lali Esposito et l'irrésistible Martin Piroyansky testent leurs limites... Elle l'a dit en plaisantant. Il l'a pris au sérieux. Permis de rire accordé !