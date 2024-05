Permis de tromper

Carrie se rend à un séminaire avec ses deux collègues et amies, Lexi et Beth. Ces dernières conseillent à Carrie de profiter d'un soir de "liberté" ou plutôt d'une espèce de "permis" de tromper son mari. A les entendre, cela résoudrait leur problème de couple. Au bar de l'hôtel se trouve aussi Dante, le chanteur d'un groupe qu'adorait Carrie quand elle était adolescente. Celui-ci vient à leur table. Visiblement séduit par Carrie, il lui propose de le suivre dans sa chambre. D'abord troublée, Carrie se reprend et refuse fermement les avances de Dante. Mais il ne supporte pas qu'on lui résiste et se met à harceler Carrie pour la faire céder et devient menaçant. Carrie est terrorisée et vit un cauchemar...