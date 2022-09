Person of interest : Deux épisodes inédits dès ce soir !

Retrouvez dès ce soir à 20h55 deux épisodes inédits de la quatrième saison de Person of interest. Tensions et émotions sont au rendez-vous…

TF1 vous donne rendez-vous dès ce soir à 20h55 pour découvrir deux épisodes inédits de la dernière saison de Person of interest. Ne passez pas à côté de cette saison qui continue de faire un carton sur l’antenne. Mardi dernier, 5,2 millions de téléspectateurs ont suivi cette série d’espionnage, soit une part d’audience de 20,3%. Un énorme succès qui a encore propulsé TF1 en tête des audiences. Serez-vous aussi nombreux ce soir ?





Jeu d’illusions, épisode 13

Reese et Root se rendent à Maple, une petite ville du nord de l'Etat de New York où le véhicule transportant Shaw a été repéré. Là, tout paraît un peu trop parfait. Alors qu’ils enquêtent sur le véhicule en question, tout semble indiquer que Shaw, vraisemblablement vivante, serait retenue dans la plus importante usine de la ville, acquise récemment par l’entreprise Carrow.





Procès sous tension, épisode 14

Sérieusement ébranlés par les récents événements imposés par Samaritain, Reese et Finch se retrouvent face à trois affaires de disparitions de personnes. Root étant partie de son côté à la recherche de Shaw, Finch et Reese décident de ne plus faire appel à Fusco pour ne pas l’exposer au danger et de poursuivre leur travail à deux, comme au début. Mais Finch ou plutôt Harold Whistler, sa couverture, est convoqué au tribunal pour faire partie du jury dans le procès de Chad Bryson, soupçonné d’avoir tué sa femme, Caroline Mills, qui développait un système wi-fi révolutionnaire au sein de l’entreprise Infinince.



Notez que ces deux épisodes inédits seront suivis d’une rediffusion.





Rendez-vous donc ce soir dès 20h55 sur TF1.