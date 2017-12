Person of interest - Saison 03 Episode 03 - Une revanche à prendre

Le nouveau numéro indiqué par la machine est celui d'Ian Murphy, un jeune investisseur. Quelques années plus tôt, il a hérité de façon inattendue de la somme de cent mille dollars. Il a ainsi pu se constituer un solide portefeuille d'affaires. Reese et Shaw commencent par l'observer durant un rendez-vous galant. Puis, Reese part visiter son appartement, laissant à Shaw le soin de poursuivre la filature. Leurs investigations les invitent à pense que Murphy est un prédateur, qui traque des femmes à propos desquelles il compile des renseignements avant de les rencontrer via une application en ligne. L'une d'entre elles, Dana Wellington, est morte. Une autre, Jenna Lakritz, est portée disparue. Reese échafaude un plan pour piéger Murphy avec la complicité de Carter, Shaw et Zoé Morgan.