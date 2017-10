Person of interest - Saison 03 Episode 1 - Trio de choc

Personne ne sait où la machine s'est installée, mais elle est toujours en contact avec Finch et son équipe d'une part, et Root, d'autre part. Toujours internée, Root a un problème à régler rapidement avec son psychiatre, qui l'empêche d'accéder aux téléphones et à tout appareil électronique. Rétrogradée au rang d'agent de police depuis l'affaire de la fusillade orchestrée par le HR, Carter a ses propres centres d'intérêt. Elle n'a, d'ailleurs, pas parlé à Finch et à Reese de son association avec un ancien numéro. Celui que la machine soumet à Finch appartient à Jack Salazar, seconde classe dans la Navy. Il plaît d'emblée à Reese pour ses valeur morales, son aptitude à se battre et son parcours qui lui rappelle le sien quand cinq ans avant Salazar, il a lui aussi choisi l'armée plutôt que la prison.