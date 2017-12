Person of interest - Saison 03 Episode 12 - Samaritain

Contrôle retient Finch, Shaw et Claypool prisonniers. Le premier qui lui livrera sa machine aura la vie sauve... L'intervention armée de Root vient les délivrer tous les trois. Hélas, c’est elle qui tombe entre les mains de Contrôle et d'Hersh. Dans la cellule où ils ont été incarcérés suite à leur bagarre dans le Colorado, Fusco tente de raisonner Reese afin qu’il vienne en aide à leurs amis à New York. Shaw, Finch et Claypool savent que la course aux disques durs de Samaritain a commencé...