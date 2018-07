Person of interest - Saison 04 Episode 10 - Rencontre au sommet

Alors que Finch et Root gardent Shaw, enfermée pour la sécurité de l’équipe, Reese enquête sur un nouveau numéro. Cependant, il découvre que Samaritain s’est lui-même chargé de régler cette affaire, en rendant justice de façon plutôt expéditive, comme il a réglé de multiples autres situations potentiellement dangereuses à travers New York. Samaritain souhaite prouver sa puissance à la Machine, mais ses actes provoquent un débat entre Finch, Root et Shaw, sur le bien-fondé de ses intentions. Toutefois, un nouvel élément vient abréger cette discussion : l’équipe apprend que Samaritain veut obliger la Machine à sortir de sa réserve pour participer à un entretien avec lui. Finch, en tant que créateur de la Machine, et Root, en sa qualité d’interlocutrice, défendent chacun leur point de vue sur la question. Mais la décision finale appartient à la Machine.