Person of interest - Saison 04 Episode 4 - Liens fraternels

Une transaction de drogue entre des Arméniens et le gang de la fraternité tourne au carnage. Il y a de nombreux morts, un blessé encore conscient chez la fraternité et l’argent de la transaction est introuvable. L’agence de lutte anti-drogue est aussi sur le coup sous les traits de l’agent Lennox, qui va donc collaborer avec Reese. Reese est d’autant plus concerné par l’affaire que ce sont deux enfants, Malcolm et Tracie Booker, qui ont volé l’argent. Or, la Machine a sorti leurs numéros. Leur mère est emprisonnée et ils vivent dans des foyers séparés. Il doit donc les retrouver avant l’un des deux gangs ou dissuader ces derniers de les poursuivre. Finch demande l’aide d’Elias, qui accepte de s’occuper des Arméniens, mais qui lui laisse le soin de s’occuper de la fraternité et de son chef, Dominic, un homme insaisissable dont on ne connaît même pas le visage...