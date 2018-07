Person of interest - Saison 04 Episode 5 - Les prophètes

Simon Lee est le nouveau numéro. Il est sondeur pour la campagne de réélection du sénateur Murray. Simon Lee donne son candidat vainqueur et il ne se trompe jamais. Et pourtant, c’est Perez, l’adversaire, qui remporte le siège. Simon va découvrir une vaste fraude électorale, mais personne ne veut le croire. Soudain, sa vie se retrouve même en danger. Et pour cause, ce qu’il vient de découvrir n’est autre qu’une manœuvre de Samaritain pour placer des pions au pouvoir. En révélant l’affaire, Simon est devenu une menace pour Samaritain. Il va donc falloir le protéger et même plus, le faire disparaître de la liste des cibles prioritaires.