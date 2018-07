Person of interest - Saison 04 Episode 7 - L'honneur des voleurs

Le nouveau numéro est celui de Tomas Koroa, négociant en vin le jour, voleur la nuit. Shaw fait en sorte d’intégrer son équipe en tant que chauffeur. Le prochain coup a pour objectif de subtiliser des diamants dans un coffre. Mais le contenu se révèle tout autre et les associés de Tomas tentent de l’abattre avant de s’enfuir avec le butin : des prélèvements d’un agent pathogène extrêmement dangereux. La situation concerne alors également le "camp pertinent" et des agents sont envoyés pour éliminer la menace. Tomas est décidé à récupérer le virus et à démasquer celui qui lui a tendu ce piège. Avec Shaw, il se rendent dans une société coffre-fort où sont stockés les prélèvements.