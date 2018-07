Person of interest - Saison 04 Episode 8 - L'académie du crime

Reese devient instructeur à l’académie de police afin de garder un œil sur une élève talentueuse, mais aux agissements quelque peu douteux. Martine traque un membre de l’équipe grâce aux renseignements fournis par "Samaritain". La seconde Machine parvient à récupérer quelques séquences vidéo du vol du virus, où l’on voit une personne non identifiée que Greer soupçonne d’appartenir à l’équipe de Finch. Greer charge Martine de retrouver et d’éliminer cette personne et de faire, en somme, ce que "Samaritain" est incapable de faire. Reese se voit confier une mission temporaire d’instructeur du SWAT à l’académie de police pour enquêter sur le nouveau numéro : l’élève Dani Silva. Les aptitudes de Silva à l’entraînement portent à croire qu’elle n’est pas celle qu’elle prétend être, d’autant que ses antécédents officiels la présentent comme une personne très ordinaire. Sa bravoure ne lui attire pas la sympathie de tous les cadets. En enquêtant sur elle, Reese Shaw et Fusco découvrent ses véritables antécédents et retrouvent une vieille connaissance qui s’avère ne pas être celle qu’ils croyaient. La tâche de Reese est compliquée par le docteur Campbell, la psychiatre désignée par les affaires internes pour étudier son cas.