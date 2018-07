Person of interest - Saison 04 Episode 9 - Le moindre mal

Shaw échappe de justesse aux balles de Martine, l’agent de Samaritain, au cours d’une fusillade sur son lieu de travail. Sa couverture est désormais anéantie. Elle doit se cacher. Le cas échéant, c’est non seulement sa vie, mais aussi celles de ses compagnons qui seront en danger. C’est ce que tente de lui faire comprendre Root. Mais l’ex-agent de l’ISA est difficile à raisonner et Root se voit contraint d’employer la manière forte... Le nouveau numéro est celui de Carl Elias. Il s'agit certes d'un criminel, mais il a permis d’apporter une certaine stabilité à New York. Si Dominic parvenait à l’abattre et lui prendre sa couronne, ce serait le chaos. Finch et Reese se résolvent donc à l’aider. Trahi par ses employés et ses amis, Elias doit se réfugier avec Reese et Scarface dans un immeuble qui lui appartient.