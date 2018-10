Person of interest - Saison 05 Episode 1 - Réanimation

Séparés dans la bataille, Finch, Reese et Root tentent de survivre et de sauver, chacun avec ses moyens, la Machine. Parvenus à rejoindre leur Q.G. dans le métro, ils doivent maintenant ranimer la Machine. Il faut d’abord trouver un moyen de la décompresser. Une seule solution : bâtir un superordinateur. Fusco, d’abord sous le coup d’une enquête des affaires internes suite à la mort de Dominic et Elias, se retrouve soudain déclaré héros par le FBI, un mystérieux rapport balistique à l’appui. Reese conseille au lieutenant de ne plus parler du sniper présent sur les lieux s’il ne veut pas être la prochaine victime de Samaritain.