Person of interest - Saison 05 Episode 2 - Erreur de jugement

Finch et Root peinent à relancer la Machine qui enchaîne les bugs. C’est d’abord une avalanche de trente numéros qui s’abat sur l’équipe. Ceux-ci sont presque tous non-fondés car la Machine n’est plus capable de contextualiser les données. Une fois le problème réparé, elle réévalue les profils… ce qui la conduit à classer Finch, Root et Reese dans la catégorie des menaces. Elle verrouille son système et prend des mesures pour les éliminer. Elle débute par Reese, sur qui elle envoie un tueur à gages. Finch parvient à la raisonner en lui montrant toutes les vies sauvées grâce à leur travail commun. Il y a un net avantage car dans sa nouvelle version, la Machine est en mode ouvert : on la questionne, elle répond.